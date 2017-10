L’éditeur suédois de solutions de gestion des d’actifs logiciels vient de mettre sur le marché Cloud Discovery, une solution de détection de l’utilisation des technologies SaaS et IaaS par les entreprises en vue de les aider à optimiser leurs dépenses cloud.

Les machines virtuelles et les licences inutilisées ou sous-utilisées sont monnaie courante dans les entreprises, témoigne Hervé Le Fell, directeur général de Snow France. Par exemple, lorsqu’un projet s’achève, il est fréquent que l’entreprise oublie de décommissionner l’environnement IaaS et les solutions de développement qui ont servi à sa réalisation.

Snow est en mesure d’inventorier les services cloud auxquels accèdent les utilisateurs quel que soit le service qui y a souscrit et de comparer ce qui est effectivement utilisé à ce qui a été contractualisé. Snow déploie pour cela un agent sur chaque device de l’entreprise – c’est le même qui scanne les environnements on premise et les environnements cloud. Snow est d’ores et déjà capable de détecter 300 environnements cloud et continue d’en ajouter de nouveaux tous les jours.

Hervé Le Fell estime un outil d’identification des usages tel que Cloud Discovery commence à devenir un levier d’optimisation pertinent pour les entreprises ayant au moins 500 licences déployées. À partir de 2.000 licences déployées, cela devient même indispensable car, à cette échelle, on entre dans le radar des éditeurs de logiciels et de leurs audits de conformité de licences.

Implanté depuis trois ans en France, Snow emploie désormais 13 collaborateurs sur le territoire national (contre 10 il y a un an) et revendique 150 clients. Son réseau de distribution constitué de spécialistes traditionnels de la ventes de logiciels tels que Software One, Comsoft, Crayon et Insight ou de spécialistes de la gestion de licences tels que SIA ou Elée, continue de s’étoffer notamment avec des intégrateurs tels que Capgemini, Atos, Axians, Cloud Temple qui commencent à prendre en compte la notion de gestion des licences en amont de leurs projets.