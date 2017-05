En forte croissance (+40% en 2016), l’opérateur pour entreprise Serveurcom compte désormais des collaborateurs basés en permanence à Paris. Ayant son siège au Mans, il souhaitait s’installer au cœur de la capitale pour « les regrouper et être en prise plus directe avec tous les acteurs du microcosme télécom parisien (clients, partenaires, journalistes spécialisés) ». Les salariés parisiens ont donc rejoint l’espace de co-working Wework, situé dans le 9ème arrondissement. « Il a retenu notre attention, non seulement pour la qualité des conditions d’accueil et de travail de nos collaborateurs (déco chic et design, équipements bureautiques et informatiques derniers cris), mais aussi et surtout pour l’esprit communautaire et stimulant du lieu où les professionnels aux profils variés infusent quotidiennement », explique l’opérateur dans un communiqué.