Dimension Data annonce la nomination de Sébastien Mione en tant que responsable de l’activité Customer Experience. Il a pour mission de définir la stratégie de la BU, de soutenir sa croissance et d’accompagner ses clients à optimiser la performance et les capacités de leurs centres de contacts afin de gérer au mieux l’expérience client. Il a également en charge la relation avec les partenaires tels que Genesys, Cisco et Nice.

La Business Unit Customer Experience est un élément essentiel de la stratégie Workspaces for Tomorrow de Dimension Data. Elle a pour ambition « d’accélérer la transformation digitale métier de ses clients en combinant harmonieusement la mobilité, la communication, la collaboration et les contacts par canaux multiples, au sein d’une entreprise hyperconnectée ».

Spécialiste des problématiques et enjeux autour de l’expérience client, Sébastien Mione évolue dans la BU CX de Dimension Data depuis son arrivée dans la société en janvier 2010. Il y a occupé successivement les postes de Senior Sales Specialist, puis de Customer Experience Sales Manager. Avant de rejoindre Dimension Data, Sébastien Mione avait occupé des fonctions commerciales au sein de différentes sociétés, notamment d’opérateurs télécoms.