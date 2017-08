C’est une nouvelle qui réjouira les partenaires Titanium et Titanium Black de Dell EMC. Le constructeur vient de signer un accord avec VMware les autorisant désormais à vendre des licences VMware (Enterprise Licence Agreements ou ELAs) conjointement avec du matériel Dell EMC. Un privilège jusqu’à présent réservé aux forces commerciales directes du fabricant. Ces partenaires pourront émettre un seul bon de commande et bénéficieront des mêmes avantages que les partenaires VMware. Cet accord se limite actuellement à cinq pays : Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Canada, Mexique et Brésil, mais sera étendu au monde entier au cours de l’exercice fiscal de Dell EMC qui démarre en février 2018. Il devrait par ailleurs dépasser le cadre des ELAs, une fois que le système sera bien rodé. « Les partenaires souhaitaient avoir la capacité d’acquérir l’ensemble du portefeuille de Dell Technologies via un guichet unique », a expliqué à CRN John Byrne, le patron mondial du channel Dell-EMC. « Cela met fin au conflit », a-t-il ajouté, expliquant que les relations étaient jusqu’à présent tendues entre les commerciaux de la société et les partenaires qui se disputaient les ventes de solutions VMware.

Brandon Sweeney, le responsable du channel VMware, a de son côté expliqué à nos confrères qu’il était ravi du changement qui facilite les relations commerciales avec les partenaires Dell EMC. « Cela signifie plus de croissance pour nous tous. Nous avons toujours besoin d’un écosystème équilibré mais nous sommes véritablement ravis de collaborer avec Dell afin d’améliorer l’expérience des partenaires. » Jusqu’à présent, les revendeurs ne bénéficiaient pas des avantages de VMware – et les commerciaux du spécialiste de la virtualisation n’étaient pas rémunérés – lorsque des solutions VMware étaient incluses dans des ventes de matériel Dell-EMC. Désormais les partenaires, de même que tous les commerciaux, seront commissionnés par Dell EMC et par VMware en cas d’offres conjointes.