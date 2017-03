OVH Amérique vient de nommer une direction indépendante pour gérer la filiale américaine. « OVH US est une entité légale séparée et une filiale en propriété exclusive d’OVH., avec un conseil d’administration indépendant », précise un communiqué de la filiale.

Le poste de président et directeur général est attribué à Russell P. Reeder, qui a derrière lui 25 ans d’expérience dans le secteur IT. Tour à tour, commercial, spécialiste marketing et développeur, il a notamment créé plusieurs entreprises parmi lesquelles Libre Digital, revendue au spécialiste de la communication et du marketing digital RR Donnelley, et l’hébergeur Media Temple, cédée à l’hébergeur et gestionnaire de noms de domaine Go Daddy. Russell Reeder rejoint le conseil d’administration de la filiale.

Dean Gels est nommé directeur financier. Ce spécialiste des fusions et acquisitions fut notamment banquier d’investissement chez RBC Capital Markets. A ce titre il a réalisé plus de 40 opérations parmi lesquelles la cession de Media Temple à Go Daddy. Plus récemment, il fut le vice-président de Borderfree chargé du développement corporate. A ce titre, il a négocié en 2015 la vente de la société à Pitney Bowes. Dean Gels rejoint lui aussi le conseil d’administration d’OVH US.

Autre vétéran du secteur IT, Brian Kuhn prend les fonctions de Chief Digital Officer, en charge de la stratégie numérique de l’entreprise. Il a notamment opéré en tant que responsable produit et marketing dans des entreprises comme eBay, Palm ou HP. Il était récemment VP chargé des produits et de l’expérience utilisateur chez Media Temple.

Autre recrue provenant de Media Temple, Robert Gregory se voit confier le rôle de Chief Customer Officer, rôle qu’il tenait jusqu’à présent chez Go Daddy et avant cela donc chez Media Temple. Il s’occupait à ce titre des services managés, des services d’hébergement et du support à la vente.

Enfin, cinquième et dernier ex-Media Temple, Scott Brown prend la direction de l’ingénierie et des opérations. Chez l’hébergeur il supervisait l’ingénierie logicielle, l’architecture, l’assurance qualité et le support opérationnel des services cloud. Il a notamment mis en place une offre PaaS qui a rencontré un certain succès. Chez Go Daddy, il a fait grimper le nombre de sites hébergés de 500.000 à 5,5 millions.

« Lorsque j’ai lancé OVH il y a 18 ans, mon objectif était d‘ouvrir une voie permettant aux clients de tirer parti de la technologie, alors naissante, du cloud computing », explique dans le communiqué, le CEO et président du conseil d’administration d’OVH, Octave Klaba. « Aujourd’hui, les clients sont confrontés à un autre défi : faire un choix parmi des services cloud proposés par des sociétés qui se ressemblent toutes. OVH US va bousculer ce que les entreprises prennent pour la norme des services cloud, et dépasser leurs attentes en matière de valeur. Russell et l’équipe d’OVH US ont les connaissances industrielles et l’expertise marketing pour provoquer une ondulation qui se transformera en tsunami lorsque nous prendrons d’assaut le marché US de l’IaaS et établirons un nouveau standard du marché. »

L’équipe de direction établira des bureaux à Reston (Virginie), une ville nouvelle présentée comme la Silicon Valley de l’Est, à Vint Hill (Virginie), où un datacenter est en construction, et à Hilsboro (Oregon) où un autre centre de données sera implanté.