Russel Brown a été nommé directeur du Secteur privé France chez Computacenter au début de l’année 2018. Ce poste vient s’ajouter à ses fonctions de directeur des Contractual services pour le groupe Computacenter

Dans ses nouvelles fonctions, Russell Brown est responsable du développement de l’activité du secteur privé français. Il va se concentrer sur 3 missions :

– accroître la compréhension profonde des enjeux stratégiques des clients, afin de leur proposer des services et solutions adaptés à forte valeur ajoutée,

– créer un environnement qui permette aux équipes commerciales de se développer dans une entreprise « great place to work for »,

– offrir aux partenaires de Computacenter l’environnement le plus adapté à une collaboration prospère et efficace.

« Travailler en France représente pour moi une très belle opportunité pour étendre mes responsabilités et diversifier mes activités. Nous sommes en pleine création d’une dynamique de développement au sein de notre business français et il est capital que les résultats obtenus soient durables et renouvelables. Pour qu’ils le soient, nous devons continuer à nous développer et à soutenir nos équipes : elles sont notre atout majeur en tant qu’entreprise », explique dans un communiqué Russell Brown.

Fraîchement titulaire d’un master en Business & Information Technology de l’université de Nottingham, Russell Brown a rejoint Computacenter en 2003 en tant qu’account manager à Londres dans le cadre du Programme Associates, axé sur le développement et la formation accélérée de jeunes talents au sein de la direction commerciale. Après plusieurs années de succès commercial au cours desquelles il fit partie des meilleurs account managers présents chez Computacenter UK, Russell Brown a gravi les échelons au sein de la filiale anglaise. Il a rejoint Computacenter France en janvier 2016, date à laquelle il a pris la fonction de directeur des Contractual services. Sa mission consistait à diriger le développement du business services de Computacenter, en mettant particulièrement l’accent sur l’alignement sur le modèle du groupe. Au cours des deux dernières années, la base de contrats de services en France a progressé d’environ 30% grâce à de nouveaux clients, à des renouvellements ou encore au développement du périmètre Computacenter chez des clients déjà existants.