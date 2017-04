Novidy’s, qui vient de fêter son huitième anniversaire, continue d’enregistrer des croissances insolentes. Après un exercice 2015 déjà marqué par une progression de 16,3% de ses revenus, l’intégrateur spécialisé dans les solutions de cybersécurité a achevé son exercice 2016 sur une croissance de de 32,5% de ses facturations, à 28,1 M€.

Toutes les activités du groupe sont en croissance mais ses activités de conseil, de tests d’intrusion et ses services managés se distinguent par leur vigueur, selon Jean-Robert Pozo, son président. « Les clients ont besoin d’être accompagnés en amont, notamment sur les questions de résilience de leur IT, sur leur stratégie Cloud, sur la gestion du risque…, et en aval sur l’exploitation, avec du support, de l’assistance technique, des services managés (centre d’opération du réseau, centre de gestion de la sécurité) ».

L’année 2016 a marquée par l’ouverture de sa filiale britannique en mai, suivie en juin de celle de son agence à Lille. La première a été placée sous la direction d’Adrien Vandeweeghe, et la seconde est sous la responsabilité d’une nouvelle recrue, Xavier Taquet, venu de chez SFR Business (ex-Telindus), où il occupait de la direction commerciale des services.

L’exercice 2016 a également été marqué par l’amélioration de son SOC (centre de gestion de la sécurité), installé depuis novembre dernier dans des locaux plus grands et plus sécurisés dans un bâtiment face à son siège de Vélizy. Ce SOC emploie désormais une dizaine de personnes (sur un effectif total de près de 130 personnes) et a signé avec des clients de taille internationale.

En l’occurrence, les grands clients sont de plus en plus nombreux à lui faire confiance. « Nous sommes en train de changer de catégorie, note Jean-Robert Pozo. La croissance nous a donné assise financière et une taille critique, qui nous permet d’accéder désormais à de grands clients. Cela nous a aussi permis embaucher. Nous sommes aussi devenus plus visibles ». Il confirme ainsi être beaucoup plus sollicité que par le passé par les constructeurs et les éditeurs. Un changement de catégorie qui se reflète également côté concurrence : « auparavant, nous avions plutôt des sociétés comme Nes, DCI ou Nomios en face de nous, souligne Jean-Robert Pozo. Désormais, nous sommes plutôt confrontés à des Orange Cyber Défense, SFR Business ou BT. »

Le groupe entend poursuivre sa croissance au même rythme sur l’exercice en cours et le suivant pour atteindre les 50 M€ de chiffre d’affaires. Une croissance exclusivement organique, Jean-Rovert Pozo n’ayant pas repéré d’opportunité de croissance externe suffisamment intéressante. Il s’emploie donc à muscler son management pour accompagner cette croissance. Outre Xavier Taquet, Novidy’s a récemment recruté Hakim Saïdi, lui-aussi un ex de SFR Business, pour lui confier les équipes commerciales de son activité projets et intégration, qui représente encore plus de la moitié de ses revenus mais désormais moins de 40% de sa marge.