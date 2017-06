Après l’acquisition de Calitel en début d’année, le groupe Scopelec poursuit sa croissance externe en procédant à l’acquisition des titres de la SARL coopérative Socatel. « Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la fibre coopérative du groupe et sa volonté de promouvoir le modèle et les valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) », précise Scopelec dans un communiqué. Effective depuis le 1er juin, cette opération permet au groupe de renforcer sa place de partenaire auprès des grands acteurs des télécoms en France. Le nouvel ensemble représente près de 3.200 salariés pour un chiffre d’affaires de près de 400 millions d’euros en 2017.

Créée en 1987 en Scop et basée à Onêt-le-Château dans l’Aveyron, Socatel emploie 65 personnes et a réalisé 4,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. La société a développé son activité dans l’installation et la maintenance des infrastructures réseaux télécoms, essentiellement pour le compte d’Orange sur les zones géographiques d’Albi et de Rodez. Socatel a par ailleurs accompagné Scopelec dans le cadre du marché ICTR (contrat cadre d’Orange) sur la plaque aveyronnaise. « Ces activités sont complémentaires avec celles déjà exercées par le groupe Scopelec et viennent renforcer notre compétitivité et notre couverture géographique au centre de l’Hexagone », commente dans un communiqué Thomas Foppiani, président de Scopelec.

Depuis sa création en 1973, Scopelec a évolué pour s’adapter au marché des télécommunications et atteindre la taille critique lui permettant de maintenir ses contrats avec les principaux donneurs d’ordre. Spécialisé dans la conception et l’exploitation d’infrastructures de télécommunication publiques et privées, ainsi que dans la prestation de services à valeur ajoutée dans les domaines des télécoms et de l’énergie, le groupe, créé en 1973 à Revel (Haute-Garonne), a connu depuis les années 2000, un fort développement de ses activités auprès des opérateurs, des équipementiers, des entreprises et des collectivités. Présent sur 80 sites en France et en Outre-Mer, il a pour tête de pont la société anonyme coopérative éponyme, détenue à 68 % par les salariés. Les principaux partenaires financiers ou actionnaires non-salariés sont BPI, Esfin, le Comptoir de l’Innovation, la CDC et Scopinvest, société financière de la Confédération générale des Scop.