Avaya, qui débute sa convalescence sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, vient de placer Walter Denk à la tête de son channel mondial. Il a pour mission principale de créer et développer la stratégie et la politique commerciale du programme Avaya Edge Partner. Il s’attachera par ailleurs à développer la croissance de l’entreprise à travers son réseau commercial, lequel compte environ 7.000 partenaires dans le monde.

Entré chez le spécialiste des outils de communication et de collaboration il y a cinq ans, ce citoyen allemand était jusqu’à présent vice-président du SMB Group d’Avaya Allemagne. Avant cela, il a occupé des postes de management dans différentes entités ventes et/ou marketing d’entreprises telles que Comparex, Deutsche Telekom, IBM ou PricewaterhouseCoopers.

« Nos partenaires jouent un rôle essentiel pour l’avenir d’Avaya. En tant que responsable mondial des ventes du channel, je m’engage à piloter le programme et le support dont les partenaires ont besoin pour servir brillamment nos clients, obtenir les meilleurs scores en matière de satisfaction du client, et augmenter les revenus », commente dans un communiqué le nouveau promu.

Mis en place au mois d’octobre, le programme Avaya Edge Partner à trois niveaux (Diamond, Sapphire et Emerald) se veut plus simple, plus souple et plus rémunérateur que le programme précédent.