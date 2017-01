L’éditeur Médiane, spécialiste du domaine de la santé, a finalisé l’acquisition et l’intégration d’Axege un éditeur de logiciels dédiés au pilotage hospitalier. Devenant ainsi le groupe Médiane, le Varois a repris l’ensemble des activités d’Axege et de ses collaborateurs.

Le nouvel ensemble peut ainsi répondre aux attentes des établissements publics de santé et ESPIC. Au niveau organisationnel, l’entreprise dont le siège social est situé dans le Var, pourra désormais étendre son maillage régional dans le Puy-de-Dôme où sont implantées les équipes d’Axege.

Réunissant une équipe de 70 collaborateurs et générant un chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros, le groupe Médiane souhaite se positionner comme un des acteurs de référence du marché. Il revendique désormais 440 clients dont des structures telles que les CHU de Rouen et Genève, les CH de Dax et Carpentras, le CHS de Poitiers et l’EPSM de la Sarthe, ou encore les ESPIC comme le Groupe Hospitalier Diaconesse Croix Saint-Simon (Paris) et le CH du Pays d’Eygurande.

Afin de soutenir sa croissance, le groupe prévoit désormais de renforcer ses investissements pour faire évoluer son offre et de recruter de nouveaux collaborateurs.