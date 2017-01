Cette semaine, IDC France dresse un bref portrait du marché des communications unifiées et de la collaboration dans l’Hexagone. L’an dernier celui-ci a pesé 1,6 milliard d’euros, un pactole qui devrait croître de 6,5% en moyenne d’ici 2020 pour atteindre 2,6 milliard d’euros en 2020. Il est vrai que les entreprises françaises ont de sérieux projets d’investissement en la matière. Ainsi, 28% d’entre elles vont investir dans les CU et 25% vont s’engager dans les réseaux sociaux cette année.

La mini-étude s’intéresse également aux outils de visioconférence. Si avec un taux d’utilisation de 72%, le PC demeure l’outil le plus utilisé, sa domination va se réduire rapidement puisqu’il n’est cité que dans 16% des projets prévus pour les 12 prochains mois. Cela dit, le poids des autres terminaux dans les projets va également baisser, ce qui laisse augurer une tendance « mono-outil » et une répartition plus homogène. Le smartphone, utilisé dans 63% des projets, va voir sa présence réduite à 21%. De même, la tablette, présente dans un projet sur 2 (51%) n’est cité que pour 28% des prochains déploiements. La décroissance est moindre pour les solutions de téléprésence dont le taux d’utilisation devrait passer de 43% aujourd’hui à 32% d’ici un an.

La dernière question à laquelle tente de répondre IDC France est : qui gère les projets UC&C des entreprises. En fonction du type de projet, les choix peuvent être multiples. Avec 42%, les solutions hébergées et managées par un tiers (42%) s’imposent devant les solutions on premise gérées en interne (38%), les offres de type cloud public ou cloud privé virtuel (32%) et les solutions on premise gérées par un prestataire externe (25%).