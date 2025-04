Après l’interdiction pour Nvidia d’exporter ses GPU H20 vers la Chine, Huawei est prête à proposer une alternative avec la livraison de sa nouvelle puce d’IA 910C. Selon Reuters, les livraisons ont démarré et Huawei accélère la cadence de production pour pouvoir livrer à grande échelle aux clients chinois à partir du mois prochain.

Le 910C « représente une évolution architecturale plutôt qu’une avancée technologique », affirme une source proche du dossier. Il combine en effet deux Ascend 910B, considéré comme le meilleur accélérateur chinois actuel, dont il double les capactités. S’il vise à concurrencer le Nvidia H100, lancé en 2022 et dont le H20 est une déclinaison moins rapide, des spécialistes estiment qu’il se situerait plutôt à 80% de ses performances.

Cela représente malgré tout une sérieuse avancée pour une puce chinoise et Huawei prévoit de lancer au second semestre l’Ascend 920 dont les performances pourraient cette fois rivaliser avec celles du H100.

Huawei, comme les autres concepteurs de puces chinois, entendent saisir l’opportunité offerte par le contexte géopolitique complexe et le retrait contraint de Nvidia ainsi qu’AMD. Les ventes de puces H20 étaient estimées entre 12 et 15 milliards de dollars en 2024 et celles d’AMD sur le marché chinois à 6 milliards de dollars.

Face à la pression américaine, Pékin cherche de son coté à sécuriser sa chaîne d’approvisionnement et à renforcer son indépendance technologique. Rattraper son retard sera toutefois difficile avec des Etats-Unis sévissant pour empêcher la fourniture de tous composants ou technologies pour les puces d’IA.