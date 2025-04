Après avoir annoncé 80 recrutements dans la région Nord le mois dernier, le spécialiste du support technique Helpline ouvre 50 postes dans l’Ouest de la France.

Ces postes sont à pourvoir d’ici la fin de l’été 2025 et couvrent les métiers du cloud, du service desk, de la gestion, du conseil et de l’administration systèmes et réseaux. L’employeur revendique des effectifs de 3.600 personnes dans 16 implantations en Europe. Parmi elles, 600 collaborateur·rice·s œuvrent déjà au sein de Helpline dans la région Ouest.

Le spécialiste du support technique lance également une nouvelle promotion d’alternant·e·s en collaboration avec Simplon, une association loi 1901 en faveur de l’inclusion par le numérique. La vingtaine d’alternant·e·s sera répartie dans trois centres de services : Nantes, Saint-Herblain et Angers.