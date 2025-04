Le groupe Bechtle souhaite accélérer les synergies entre ses quatre entités françaises – Inmac WStore, Bechtle Direct, Bechtle Comsoft et Apixit Group. C’est la mission qui a été confiée à Mathilde Bluteau (photo), nommée au poste de vice-présidente France en avril 2024. En charge de coordonner l’ensemble des activités françaises du groupe, elle s’emploie notamment à orchestrer le déploiement d’une stratégie groupe baptisée One Portfolio visant à proposer à l’ensemble des clients quel que soit leur point d’entrée dans l’écosystème Bechtle France un catalogue de services unifié s’appuyant sur les expertises de chaque entité. Les commerciaux sont ainsi incités à pousser l’ensemble des services du groupe quelle que soit l’entité qui les porte.

Bechtle Comsoft apporte son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion des licences et de l’usage des logiciels, Inmac WStore dans les solutions d’achat (portails Web, catalogues interconnectés), les solutions logistiques sur-mesure et les services opérationnels (intégration et mastérisation, gestion de stocks dédiés, packagings personnalisés…), et Apixit dans les services managés et la gestion de projets complexes autour des réseaux et de la cybersécurité.

En parallèle, le groupe vient d’investir dans un nouvel entrepôt de 11 000 m² à Roissy doublant au passage sa surface de stockage et sa capacité de traitement. Grâce à l’intégration d’un convoyeur moderne et d’un système d’emballage optimisé, la filiale française du revendeur allemand monte ainsi sa cadence de préparation à 900 équipements par heure. À terme, ce nouvel entrepôt s’interconnectera avec les autres centres logistiques européens du groupe via SAP pour une gestion des stocks optimisée à l’échelle du continent.

Avec un chiffre d’affaires de 825 millions d’euros en 2024 et 1.100 collaborateurs, Bechtle France se positionne dans le top cinq des acteurs de la distribution et des services numériques en France et conforte sa position de deuxième filiale du groupe Bechtle AG après l’Allemagne. Présent dans 14 pays sur 120 sites, Bechtle AG a réalisé 6,3 Md€ de chiffre d’affaires en 2024 (-1,8 %).