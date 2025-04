La distribution informatique aux Etats-Unis et au Canada enregistre une forte croissance de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2025, selon le cabinet IDC. Les ventes indirectes en Amérique du Nord se sont élevées à 19,9 milliards de dollars au premier trimestre 2025, soit une augmentation de 7,6% en glissement annuel. Cette hausse est alimentée par des achats de PC dans un contexte d’incertitude tarifaire. L’informatique personnelle a progressé de 27,8% d’une année sur l’autre, à 4,07 milliards de dollars, tandis que les logiciels ont enregistré une croissance de 13,2%.

« Le principal catalyseur de la croissance des ventes de PC a été l’incertitude accrue concernant les négociations tarifaires entre les Etats-Unis et les partenaires commerciaux », affirme Ruth Flynn, analyste chez IDC, dans un communiqué. « Les achats ont été effectués en prévision des futures augmentations de coûts ».

Les ventes des autres catégories de produits tech sont restées stables, à plus ou moins 1% de croissance. Les services ont connu une baisse modeste de -1,6% d’une année sur l’autre, l’infrastructure réseau a augmenté de 1% et l’audiovisuel est en légère baisse de -0,9 % en glissement annuel.

« Les distributeurs se sont efforcés d’écouler autant de produits que possible avant la mise en œuvre d’éventuels tarifs douaniers réciproques », d’après IDC. « On ne sait pas combien de temps ces niveaux de vente élevés persisteront et il faut s’attendre à une contraction du marché au cours du second semestre 2025 ».

Les ventes de logiciels ne sont pas affectées par les droits de douane et restent élevées dans le secteur de la distribution, à 4,5 milliards de dollars. Les livraisons de logiciels de stockage, de sécurité et d’informatique physique et virtuelle, ont toutes connu une croissance à deux chiffres. Ces catégories sont regroupées par IDC dans le marché des logiciels d’infrastructure de système et représentent 55% des ventes de logiciels au premier trimestre 2025.