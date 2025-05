Tandis que l’économie mondiale ralentit, les GAFAM accélèrent : revenus en hausse, bénéfices records et IA à tous les étages. Après Google et Microsoft, c’est au tour d’Apple, Amazon et Meta de dévoiler les résultats du premier trimestre 2025. Et l’année commence plutôt fort…

La solidité financière des géants du numérique tranche avec la morosité ambiante. Après Microsoft et Google, Apple, Amazon et Meta ont tous publié des résultats largement supérieurs aux attentes sur les trois mois clos fin mars 2025. Ensemble, les trois géants engrangent plus de 293 milliards de dollars de chiffre d’affaires et démontrent qu’une diversification désormais centrée sur les services, le cloud et l’intelligence artificielle permet d’amortir les chocs macro‑économiques autant que géopolitiques.

Apple, sans surprise… et c’est tout le problème

Chez Apple, le revenu trimestriel atteint 95,4 milliards de dollars (+5 % sur un an) pour un bénéfice net estimé à 25 milliards de dollars. Les services progressent de 12 % à 27 milliards et représentent désormais 28 % du total de l’activité du groupe, tandis que l’iPhone demeure le principal moteur (avec son CA de 46,8 milliards de dollars malgré un marché des smartphones en stagnation). Le Mac et l’iPad enregistrent de solides résultats au cours du trimestre : 7,9 milliards de dollars (en hausse de 6,7 pour cent) et 6,4 milliards (en hausse de 15 pour cent), respectivement. La catégorie Wearables, Home et Accessoires souffre en revanche un peu plus avec une baisse du CA de 5% pour revenir à 7,5 milliards de dollars.

« Aujourd’hui, Apple publie des résultats solides, avec une croissance à deux chiffres de nos services », s’est ainsi félicité Tim Cook, tout en prévenant qu’un maintien des tarifs douaniers ferait grimper les coûts de 900 millions de dollars sur le second trimestre. Le groupe poursuit en parallèle le déplacement d’une partie de sa production vers l’Inde et le Vietnam pour contenir la facture douanière. Histoire de masquer des résultats pas toujours à la hauteur des espérances de Wall Street, Apple a également annoncé avoir réduit de 60% ses émissions Carbone sur les 10 dernières années.

Amazon voit ses bénéfices s’envoler

Nouveau signe que l’économie des GAFAM défie la logique, Amazon signe la plus forte progression de revenus en valeur absolue avec un CA trimestriel de 155,7 milliards de dollars (+9 %), dont 29,3 milliards pour AWS (+17 %, un score néanmoins décevant face au 33% de croissance d’Azure et aux 28% de croissance de Google Cloud). Surtout, le bénéfice net bondit de 64 % pour dépasser les 17,1 milliards.

« Nous sommes satisfaits du début d’année 2025, marqué par un rythme élevé d’innovation », explique Andy Jassy, le CEO du groupe, qui met en avant l’innovation IA avec les puces Trainium2, l’expansion de Bedrock, le succès des modèles IA maison « Nova » et l’arrivée du service « Alexa+ » aux USA. Le patron d’Amazon dit n’avoir « pas encore constaté de fléchissement de la demande » lié aux droits de douane, mais admet suivre de près une hausse possible des prix moyens si le stock tampon constitué par les vendeurs venait à s’épuiser.

Le groupe espère néanmoins atteindre les 159 à 164 milliards de chiffre d’affaires au second trimestre.

Meta confirme son virage IA

Meta, de son côté, affiche 42,3 milliards de dollars de revenus (+16 %) et 16,6 milliards de bénéfice net (+35 %), avec une marge opérationnelle portée à 41 %. Mark Zuckerberg souligne « un bon démarrage d’année », nourri par l’essor des lunettes intelligentes et de Meta AI qui compte désormais 1 milliard d’utilisateurs actifs par mois !

L’entreprise relève toutefois son budget d’investissements capitalistiques à 64‑72 milliards en 2025 pour renforcer ses centres de données IA et ses infrastructures matérielles pour son cœur de métier.

Parallèlement, le groupe se prépare à d’éventuelles contraintes sur le modèle « sans publicité » imposées par le DMA européen. La Commission européenne a récemment statué que le modèle d’abonnement sans publicité de Meta n’est pas conforme au Digital Markets Act (DMA). Le géant américain explique à qui veut l’entendre que se conformer va impacter négativement l’expérience utilisateur en Europe alors que ça ne dépend que de leur bon vouloir. En réalité, et c’est ce qui effraie Meta, le groupe va devoir modifier son modèle ce qui aura des conséquences financières dès le troisième trimestre 2025. La firme prévoit de faire appel de cette décision, mais des changements pourraient être imposés avant ou pendant le processus d’appel.

Bref, la conjoncture reste plus qu’incertaine, mais la capacité des GAFAM à absorber les chocs continue d’étonner. Mais pour combien de temps encore ?