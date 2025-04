Bien que considéré comme en déclin, le marché des périphériques d’impression a connu une fin d’année 2024 relativement solide. Selon IDC, plus 22 millions d’unités (A3 et A4) ont été expédiées mondialement au quatrième trimestre, soit une croissance de 3,1 % en glissement annuel. C’est le second trimestre consécutif de hausse après déjà +3,8% au T3.

Sur les 9 marchés régionaux suivis par le cabinet d’études, 5 sont en hausse, notamment l’Europe de l’Ouest avec une croissance de 10,5%. Les autres régions qui tirent la croissance sont l’Amérique latine (+29 ,5%), le Canada (+10,6%), l’Asie-Pacifique (+5,4%) et la zone Moyen-Orient et Afrique (+4,3%).

Au niveau des fournisseurs, HP a accentué sa domination avec 7,5 millions de machines expédiées (+6 ,3%) et une part de marché de 34,2% contre 33,2% un an plus tôt. Epson et Canon suivent à distance avec respectivement 4,9 millions (+5,4%) et 4,4 millions (-0,9%) d’unités expédiées, pour des parts de marché respectives de 22,5% et 20,4%. Brother et Pantum complètent le top 5, avec une croissance record de 14,7% pour ce dernier.