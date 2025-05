L’économie américaine a créé plus d’emplois que prévu en avril, avec 177.000 créations nettes contre 130.000 attendues. Des études montrent toutefois qu’elles ne bénéficient pas au secteur informatique.

Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, les entreprises du secteur technologique ont réduit leurs effectifs de 7 000 postes nets en avril. Dans l’ensemble de l’économie, l’emploi dans les professions technologiques a diminué d’environ 214 000 postes, faisant progresser le taux de chomage de 3,1% à 3,5%.

Selon le cabinet Janco Associates, la taille actuelle du marché de l’emploi informatique est de 4,03 millions de postes. Il a diminué de 20 000 depuis le début de l’année, de 155 100 au cours des 13 derniers mois et de plus de 200 000 au cours des 24 derniers mois. Le cabinet s’attend à un marché au mieux stable ou avec une poursuite plus faible de la baisse en 2025.

L’association CompTIA (Computing Technology Industry Association), se veut un brin plus optimiste. Selon elle, les offres d’emploi dans le secteur technologique ont légèrement diminué en avril mais gardent un niveau correct avec 203 000 nouvelles offres. « Les offres d’emploi dans le secteur technologique continuent de se maintenir, ce qui pourrait indiquer une reprise des embauches, les entreprises retrouvant leurs repères », souligne-t-elle.

Le PDG de Janco, Victor Janulaitis observe toutefois que de nombreux postes restent vacants par manque de personnes qualifiées et que de nombreux professionnels de l’informatique au chômage et insuffisamment qualifiés se reconvertissent dans d’autres domaines.

Pendant ce temps, les employeurs recrutent de plus en plus pour des postes liés à l’intelligence artificielle, avec 55 726 nouvelles offres d’emploi en avril, soit +184% sur un an. Les professionnels de l’informatique se retrouvent face à un marché de l’emploi en déclin tout en étant de plus en plus confrontés à l’automatisation des tâches.