AWS estime que la moitié des charges de travail que les entreprises clientes de Microsoft exécutent sur Azure migreraient vers ses propres centres de données si les coûts de licence ne constituaient pas un facteur de dissuasion concurrentiel. Cette affirmation de la branche cloud d’Amazon figure dans l’enquête menée actuellement par l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) sur le marché des services cloud.

« Les changements introduits par Microsoft en 2019 ont rendu près de quatre fois plus coûteux l’exécution de Windows Server en dehors du cloud public Azure ». AWS s’en est déjà plaint et Google a également déposé une plainte auprès de l’équipe antitrust de l’Union européenne en septembre dernier pour faire pression en faveur d’une enquête.

Selon les estimations de la CMA, entre 70 et 80% des entreprises clientes de Microsoft utilisent encore Windows Server sur site. Google et AWS craignent que les prix plus élevés facturés par Microsoft pour l’exécution de ses logiciels dans leurs clouds impliquent que les clients sont commercialement liés à Microsoft.

AWS a déclaré à la CMA qu’elle devait compenser les coûts supplémentaires imposés par les « restrictions de licence » de Microsoft, tels que « le coût des licences qui doivent être rachetées et l’impact monétaire supplémentaire des caractéristiques non tarifaires ». AWS estime que Microsoft n’a pas besoin de faire une offre aussi intéressante à ses clients. Google est d’accord avec AWS sur ces points.

Pour sa part, Microsoft trouve « les conclusions provisoires de la CMA trop vagues en ce qui concerne les charges de travail exclues et les raisons pour lesquelles les marges de Google et d’Amazon sont trop faibles pour rivaliser ».

La version finale de l’enquête de la CMA devrait être prête en juillet prochain.