Microsoft revoit à la hausse les exigences d’éligibilité de ses partenaires le 1er octobre prochain.

Le revenu minimum requis pour les distributeurs est de 30 millions de dollars par région autorisée. Les exigences de revenus des partenaires à facturation directe sont triplées et passent de 300.000 à 1 million de dollars. La firme de Redmond va également exiger un chiffre d’affaires minimum de la part de ses revendeurs indirects. « Microsoft commencera à leur imposer un revenu facturé de 1.000 dollars sur les 12 derniers mois, au niveau du locataire », confie l’éditeur à CRN.

Entre autres exigences, les partenaires à facturation directe devront désormais passer une évaluation annuelle automatisée mesurant leurs capacités opérationnelles et commerciale, leurs pratiques d’assistance à la clientèle et leurs connaissances en matière de mise en conformité. Ils devront être au moins « partenaire de solutions » pour continuer à relever de cette catégorie. Ils devront également disposer d’un plan Advanced Support for Partners ou Premier Support for Partners actif. Microsoft précise qu’ils auront aussi à obtenir la désignation « services de support », qui remplacera le pilier « pratiques de support » de l’évaluation annuelle.

Par ailleurs, tous les partenaires devront détenir un score de posture de sécurité de plus de 80 points dans Partner Center. A titre d’exemple, les partenaires qui établissent un budget de dépenses pour tous les abonnements Azure et qui répondent aux alertes dans les 24 heures suivant leur apparition dans le Partner Center reçoivent 10 points par action ; ceux qui activent l’authentification multifactorielle pour les rôles administratifs reçoivent 20 points par action.

En parallèle, Microsoft annonce vouloir lancer des offres d’abonnement de trois ans pour ses licences E3 et E5 d’Office 365 dès le 1er juin. A partir du 9 juin, la société lance une réduction de 10% sur ces abonnements de trois ans sur CSP (Cloud Solution Provider). La réduction s’applique aux options de facturation initiale et annuelle et aux clients qui achètent entre 100 et 2.400 licences. Il est prévu que la promotion se poursuive jusqu’au 31 décembre. Une autre promotion pour les mini-suites E5 Security et E5 Compliance est prévue du 1er juillet jusqu’à la fin de l’année 2025. Elle s’applique aux options de facturation initiale et annuelle et aux clients possédant au moins 100 licences.

« Tout est conçu pour stimuler la croissance du segment des petites et moyennes entreprises par le biais de nos partenaires », se félicite Nicole Dezen, responsable du réseau de partenaires de Microsoft depuis 2022, auprès de CRN.

Pour mémoire, l’écosystème de partenaires de Microsoft compte plus de 500.000 membres.