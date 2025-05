Le fournisseur de services infogérés parisien a démarré à l’automne 2024 un partenariat avec Nutanix qui le pose en spécialiste des infrastructures multicloud. Efisens s’appuie sur sa technologie Nutanix NC2, sur laquelle il s’est certifié, pour migrer les infrastructures de ses clients vers les environnements cloud. « Nutanix a été le trait d’union entre notre savoir-faire on-prem, que nous exploitioons peu, jusque-là, et notre expertise cloud, explique Nelson Ribeiro Gomes (photo), qui vient d’être nommé directeur général d’Efisens, et de reprendre la stratégie de l’entreprise en tant que mandataire social. Ce partenariat permet à l’entreprise, spécialisée de longue date sur les environnements cloud Microsoft et, depuis peu, AWS, de concevoir des architectures hybrides mêlant serveurs sur site – Efisens s’est rapproché de Dell et Lenovo à cette occasion – et infrastructures cloud.

Pour faire grandir cette stratégie multicloud, Efisens vient de recruter Alexis Burel, un ex-directeur région de Teamwork, nommé directeur des infrastructures multicloud. Après avoir enregistré une croissance de 15 % et un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros sur l’exercice clos fin mars, l’infogéreur se projette sur une croissance de 20% cette année, largement soutenue par cette stratégie multicloud.

Fort de l’efficience de cette stratégie, Efisens s’attaque maintenant à deux nouveaux chantiers prioritaires : l’exploitation des données de ses clients et le déploiement d’IA métier en mode managé. Sur le premier chantier, le plus avancé des deux, l’infogéreur s’appuie sur la suite Microsoft Fabric et Azure PurView pour assurer la restructuration, la gouvernance, la protection et la résilience des données en mode service, dans une logique de surveillance continue.

Sur l’intelligence artificielle, l’entreprise se propose de développer des agents métiers pour le compte de ses clients et de les intégrer sous forme de services managés, toujours avec l’appui des technologies Microsoft.

À noter que le déploiement de cette stratégie s’accompagne pour Efisens d’une évolution de la typologie de sa clientèle. Historiquement positionnée sur les PME de 20 à 150 salariés, elle adresse désormais avec l’appui de ses partenaires éditeurs une cible d’ETI de 300 à 3000 collaborateurs. Aujourd’hui, 50 % de son portefeuille client est constitué de cette nouvelle cible.