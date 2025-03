L’éditeur Barracuda, connu pour ses appliances de sécurité des messageries, a considérablement élargi son offre pour répondre aux défis actuels de la cybersécurité, comme est venu l’expliquer Benoît Juvin, Distribution Account Manager, sur le plateau de ChannelNews.

Une évolution stratégique

Fondée en 2003 autour des « anti-spams firewall », la société a fait évoluer son portfolio pour s’adapter aux nouvelles menaces. « Par croissance organique ou externe, on a fait évoluer notre portfolio de manière à répondre à l’évolution des enjeux que connaissent nos clients et nos partenaires », explique Benoît Juvin. L’entreprise est passée d’un modèle d’appliances à une véritable plateforme cyber.

Une offre dédiée aux MSP

La stratégie de Barracuda permet aux partenaires MSP de composer leur catalogue de services en piochant dans les briques proposées par l’éditeur. Ces solutions SaaS couvrent la sécurité de la messagerie, des applications, du réseau, et la sauvegarde, le tout via une interface unique multi-tenant, simplifiant la gestion et la facturation.

XDR avec SOC managé

L’innovation majeure de Barracuda est son offre XDR avec SOC managé, qui répond au défi de gestion des alertes provenant de technologies hétérogènes.

« Nos partenaires n’ont pas forcément les ressources techniques et financières de monter leur propre SOC en 24/7 », souligne Benoît Juvin. Cette solution s’intègre avec la plupart des équipements cyber du marché et assure supervision et remédiation en marque blanche.

Pour la remédiation, Barracuda bloque immédiatement les menaces évidentes (comme les connexions simultanées depuis des pays éloignés), et suit un processus d’escalade pour les cas plus complexes impactant le SI.

Programme partenaires

Barracuda propose des certifications gratuites, des incentives attractifs et des outils marketing pour ses partenaires. Le portfolio est disponible via Infinigate et sur les marketplaces AWS et Microsoft.

Les partenaires qui veulent en savoir plus pourront rencontrer les équipes Barracuda à Lille du 1er au 3 avril, au salon Forum InCyber sur le stand d’Infinigate B19 ainsi que le 17 juin 2025 sur le salon CyberSécuExpo.

