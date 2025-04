Chris Krebs démissionne de SentinelOne pour protéger l’entreprise privée de cybersécurité des attaques de l’administration Trump. Il déclare avoir le cœur lourd de prendre cette décision mais préfère donner toute son attention et son énergie au combat pour la démocratie, la liberté d’expression et l’Etat de droit.

Ancien directeur de l’Agence américaine de cybersécurité (CISA), Chris Krebs avait été démis de ses fonctions à la CISA en 2020, après avoir contredit Donald Trump publiquement. Il était ensuite devenu responsable du renseignement et de la politique publique chez SentinelOne en novembre 2023, ainsi que président du PinnacleOne Strategic Advisory Group.

La semaine dernière, Donald Trump a signé un mémo qui révoquait toutes les habilitations de sécurité de Chris Krebs ainsi que celles de toute personne proche de lui chez SentinelOne. Il a également ordonné au procureur général des Etats-Unis et au secrétaire à la sécurité intérieure d’enquêter sur les activités de Chris Krebs lorsqu’il était directeur de la CISA, de novembre 2018 à novembre 2020, sous la première administration Trump.

Dans sa lettre de démission, Chris Krebs écrit : « Illegitimi non carborundum », un faux aphorisme latin qui veut dire : « Ne laissez pas les scélérats vous opprimer ».

Le PDG et cofondateur de SentinelOne, Tomer Weingarten, a remercié Chris Krebs « pour sa transparence et son intégrité, en particulier dans ce moment difficile ». Et d’ajouter : « Son leadership a eu un impact durable sur SentinelOne, PinnacleOne et la communauté de la cybersécurité au sens large. Il a contribué à façonner des conversations importantes et à renforcer la collaboration entre les secteurs public et privé. Le travail qu’il a mené, en particulier au service des institutions démocratiques et des infrastructures critiques, est fondamental ».