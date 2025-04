Produits et solutions

L’IA affole les compteurs de données, et Nutanix répond avec un programme « NUS EVA » taillé pour les stockages massifs de données non structurées basé sur sa solution de stockage unifié NUS.

Cela fait un petit bout de temps déjà que nous n’avions pas évoqué Nutanix et ses solutions. L’éditeur est, il est vrai, très occupé à concrétiser ses promesses du Nutanix .NEXT 2024 mais aussi à servir au mieux ses nouveaux clients alors que Rajiv Ramaswami, son CEO, annonçait en février dernier dans un « call » aux investisseurs que son entreprise avait le trimestre dernier « chipé » près de 700 clients à VMware/Broadcom.

En attendant la prochaine conférence .NEXT 2025 du 7 au 9 mai prochain, avec ses inévitables annonces et nouveautés, Nutanix se rappelle à notre bon souvenir non pas avec un nouveau produit mais plutôt avec une nouvelle offre commerciale inscrite dans l’air du temps, autrement dit des besoins de l’IA.

Le programme Nutanix Unified Storage (NUS) Enterprise Volume Agreement (EVA), « NUS EVA », se destine particulièrement aux entreprises confrontées à l’explosion des données non structurées et à des vastes besoins d’espace de stockage.

Disponible en deux formules – Gold (45PB) et Silver (25PB) – ce programme s’adresse particulièrement aux organisations gérant d’importantes charges de travail IA et celles des secteurs de la finance, de la santé et, bien évidemment, des médias.

« Les modèles traditionnels de stockage imposent des investissements initiaux conséquents, des cycles de renouvellement matériel fréquents et une gestion fragmentée entre différents silos, » explique Stuart Heade, Directeur des Ventes EMEA pour Nutanix Unified Storage. « Notre approche unifiée définie par logiciel change la donne. »

Elle s’appuie bien évidemment sur la solution NUS « Nutanix Unified Storage » qui unifie le stockage de fichiers, d’objets et de blocs sur une plateforme unique tout en offrant un déploiement multicloud transparent, l’ajout de capacité à la demande sans dépendance matérielle et des fonctionnalités de sécurité avancées contre les ransomwares.

Contrairement au stockage cloud public, souvent imprévisible en termes de coûts d’exploitation et de performances, le programme NUS EVA offre une alternative qui combine flexibilité, sécurité et maîtrise budgétaire.

Le programme NUS EVA est disponible dès maintenant à l’échelle mondiale.