Econocom a publié ses résultats du 1er trimestre 2025. Le groupe de distribution et de services numériques a réalisé un chiffre d’affaires de 663,3 millions d’euros sur la période, en croissance de 4,5% (3,8% en organique) par rapport au premier trimestre 2024.

Dans un marché européen attentiste, l’activité Produits & Solutions (distribution) a vu son chiffre d’affaires reculer de 4,7% à 291,8 millions d’euros. La croissance a principalement été tirée par l’activité Technology Management & Financing (location-financière) qui a progressé de 16,7% (14,4% en organique) à 241 millions d’euros. L’activité Services reste également bien orientée avec une croissance de 7% (en données publiées et en organique), atteignant 130,5 millions d’euros.

« Cette performance reflète le dynamisme de notre stratégie commerciale, portée par un plan 2024 ambitieux visant à renforcer nos forces de vente et l’engagement sans faille de nos équipes. Nous allons continuer à renforcer les synergies entre nos métiers, nos solutions et nos géographies, afin de développer de nouveaux potentiels de croissance », commente Angel Benguigui, PDG d’Econocom (photo) dans un communiqué.

Conformément à son plan stratégique « One Econocom », le groupe entend poursuivre cette année sa stratégie d’acquisitions ciblées et chercher à se séparer des activités non essentielles et sous performantes.

Malgré un contexte mondial en constante évolution, Econocom prévoit à ce stade une évolution de son chiffre d’affaires en 2025 supérieure à celle de 3,6% enregistrée en 2024.