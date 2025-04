Le spécialiste américain de la gestion des identités et des accès (IAM) s’implante en France et recrute Jean-François Pruvot en tant que vice-président régional Europe du Sud. Avec cette nomination, Saviynt veut s’appuyer sur une équipe parisienne dédiée regroupant fonctions commerciales, techniques, partenariat et marketing.

« L’opportunité de bâtir une croissance durable sur des marchés clés comme la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal est particulièrement motivante, surtout dans un contexte où les enjeux liés à l’identité numérique et à la conformité sont plus critiques que jamais », déclare Jean-François Pruvot, dans un communiqué.

Saviynt propose une plateforme unifiée alliant IAM, gouvernance des identités, sécurité des accès et conformité, pour des environnements hybrides et multi-cloud. En France, la société s’appuie à 90% sur un écosystème de partenaires tels que les cabinets de conseils et intégrateurs Capgemini, KPMG, Accenture ou Deloitte, et de spécialistes de l’IAM comme Neverhack, I-TRACING, Aduneo, Prizm et Synetis.

Diplômé de l’INSA Lyon, Jean-François Pruvot a occupé des fonctions de direction commerciale au sein de CA Technologie, CyberArk et MuleSoft, BMC Software, Hewlett-Packard ou encore webMethods.