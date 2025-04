Après une phase de test d’un an, l’hébergeur et fournisseur de services OVHcloud annonce la disponibilité de sa Data Platform, une solution PaaS (Platform-as-a-Service) souveraine pour maîtriser l’ensemble du cycle de vie des données.

Elle s’adresse aux entreprises de toutes tailles mais répond surtout aux besoins des responsables de données critiques des organisations de plus de 1.500 personnes, dans la santé ou la banque-finance notamment.

La solution « tout-en-un » combine plusieurs services managés (le streaming de données, le stockage, l’orchestration de pipelines, la visualisation avancée et les outils d’exploration) et évite ainsi la gestion de l’infrastructure sous-jacente. Elle repose sur des standards open source et est interopérable. Elle est également conçue pour s’interfacer avec d’autres services d’OVHcloud, notamment les modules AI Endpoints, AI Training et AI Deploy, et les services ‘serverless’ de GPU.

La Data Platform est hébergée dans le centre de données OVH de Gravelines en France et est proposée en tarification à l’usage. OVHcloud prévoit d’offrir prochainement la possibilité de réserver de la capacité en fonction des besoins, pour une meilleure maîtrise des dépenses cloud.

Avec cette offre, l’hébergeur roubaisien vient concurrencer les américains Microsoft, Google, Databricks et Snowflake.