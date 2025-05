La société Omnissa, jusqu’à présent concentrée exclusivement sur l’ancien portefeuille End-User Computing (EUC) de VMware, se lance à présent dans la gestion de serveurs. Elle a publié une version bêta d’un outil de gestion de Windows Server, disponible en ligne jusque fin juin 2025. L’outil permettrait de provisionner et de gérer n’importe quel serveur Windows – à partir de la version 2016 – de compiler des inventaires de rôles et fonctionnalités de serveur installés et de distribuer des logiciels.

Dans un entretien avec The Register, Bharath Rangarajan, vice-président senior d’Omnissa pour les produits, déclare également travailler en étroite collaboration avec Apple en ce qui concerne la gestion d’objets connectés tels que les Apple Watches, les Apple TV ou encore les casques Vision Pro. Et d’ajouter qu’il se penche sur la prise en charge d’autres hyperviseurs que ceux de VMware. « Nous avons construit une architecture qui peut cibler n’importe quel hyperviseur ». « KVM est le plus demandé », confie Bharath Rangarajan. « La prise en charge d’OpenStack et d’OpenShift est également à l’ordre du jour ».

L’éditeur étudie également comment ses outils de gestion pourraient collecter des données sur les appareils d’employé·e·s pour évaluer les risques de cybersécurité auxquels ils sont exposés, puis installer automatiquement des applications ou des correctifs sur le système d’exploitation local ou dans une machine virtuelle.

Omnissa est aussi en cours d’élaboration d’un chatbot, notamment pour identifier tous les points de terminaison exécutant une certaine version d’une application ou bien encore pour permettre au support IT d’effectuer des recherches dans la base de connaissances de l’entreprise. Ce robot conversationnel devrait voir le jour courant 2025.

Bien que l’entreprise ait réduit sa présence internationale de 40 à 16 pays depuis son indépendance d’avec Broadcom au printemps 2024, Bharath Rangarajan précise qu’elle a davantage de partenaires de distribution et qu’elle est désormais libre de travailler avec des sociétés de conseil que VMware évitait en raison de chevauchements concurrentiels.

Pour rappel, Omnissa a lancé un nouveau programme partenaires en mars dernier.