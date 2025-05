Orange Business s’apprête à céder son activité de gestion de flotte Ocean, dont elle avait fait l’acquisition en 2015. La filiale entreprises de l’opérateur est entrée en négociation exclusive avec le spécialiste germano-suisse de la télématique Shiftmove pour sa reprise. L’opération, dont le montant n’est pas divulgué, devrait être finalisée avant la fin 2025, après la consultation des instances représentatives.

Océan est une entreprise phare de la télématique en France avec 170 000 véhicules suivis et plus de 20 ans d’activité. La vente opérée par Orange Business répond à « sa stratégie consistant à recentrer son portefeuille d’activités et à optimiser ses investissements sur des priorités stratégiques clés », précise l’entreprise dans un communiqué.

Shiftmove, née en 2023 de la fusion d’Avrios et Vimcar, emploie 340 collaborateurs et revendique 17.000 entreprises clientes. Son objectif est de créer un géant européen de la gestion de flotte en doublant le nombre de véhicules sous gestion, de 500 000 actuellement à 1 million d’ici 2027. Ocean est sa seconde opération en France, après l’acquisition en octobre dernier d’Optimum Automotive, qui comptait déjà 200 000 véhicules sous gestion. La France est premier marché de flottes en Europe, avec un parc de plus de 10 millions de véhicules utilitaires.