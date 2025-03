À partir du 10 avril, les clients VMware qui souhaitent souscrire à de nouvelles licences vSphere seront facturés sur une base minimum de 72 cœurs contre 16 auparavant. Cette évolution tarifaire vient d’être annoncée par Arrow dans un mail envoyé à ses clients.

Dans ce mail, Arrows précise : « si un client possède un serveur monoprocesseur à 8 cœurs, VMware by Broadcom lui accordera une licence pour 72 cœurs. En revanche, si un client possède 5 serveurs biprocesseurs à 16 cœurs chacun (soit 160 cœurs), VMware by Broadcom lui accordera une licence pour 160 cœurs ». « Cette nouvelle exigence pourrait nécessiter des ajustements de vos devis actuels », ajoute le mail.

Cette nouvelle politique tarifaire devrait évidemment pénaliser les petits clients. « Des clients disposant de 2 à 3 serveurs, qui ne dépensaient jusqu’à présent que 1.000 à 2.000 dollars par an pour leurs licences VMware, devront désormais débourser entre 3 500 et 4 000 dollars par an », explique en substance un partenaire étasunien, cité par CRN.

Dans le même courrier, Arrow annonce que Broadcom appliquera désormais une pénalité pour les clients qui n’auront pas renouvelé leurs licences avant leur date anniversaire. Cette pénalité est fixée à 20 % du prix de la souscription de la première année.