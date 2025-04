Avec « Computer Use », Microsoft transforme les agents IA créés via Copilot Studio en véritables utilisateurs numériques capables d’interagir avec n’importe quel logiciel et service même s’ils ne disposent pas d’API. L’automatisation devient fluide, intelligente, et surtout, sans friction technique, tout ce que n’a jamais été la RPA.

Microsoft Copilot Studio s’impose de plus en plus comme un outil central dans l’écosystème IA de Microsoft. Cet outil « no-code » – qui est également une plateforme à part entière – permet aux développeurs et aux entreprises de créer, personnaliser et déployer des solutions IA de manière efficace et intuitive. Grâce à une interface conviviale héritée de la fameuse « Power Platform », Copilot Studio facilite l’intégration de l’IA dans divers produits et services, rendant la technologie accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs. En offrant des fonctionnalités avancées telles que la génération de code assistée par IA, l’analyse de données et l’automatisation des tâches, Copilot Studio favorise la diffusion de solutions IA ancrées dans les données et métiers des entreprises.

Et depuis quelques mois, l’outil devient une composante clé de l’ère agentique chez Microsoft. L’éditeur y a récemment insufflé un mécanisme agentique et surtout une très prometteuse fonctionnalité « Agent Flows » pour automatiser les workflows à partir d’actions IA autonomes.

Des agents qui pilotent le PC en toute autonomie

Cette semaine, Microsoft a officialisé l’arrivée prochaine d’une nouvelle fonctionnalité agentique « Computer Use » dans Copilot Studio. Actuellement proposée en preview à accès limité, elle permet aux agents Copilot Studio d’interagir directement avec des sites web et des applications de bureau via leur interface graphique. Dit autrement, elle permet aux entreprises, via Copilot Studio, de créer des agents spécialisés qui miment les agents « Computer Use » d’Anthropic et « Operator » d’OpenAI et qui sont capables en toute autonomie de piloter le PC ou un navigateur Web pour concrétiser toute une succession d’actions et réaliser des tâches complexes.

Autrement dit, cette nouvelle fonctionnalité permet aux agents créés avec Copilot Studio d’utiliser n’importe quel système doté d’une interface graphique en simulant des actions humaines : cliquer sur des boutons, sélectionner des menus et saisir du texte dans des champs.

L’un des atouts clés d’une telle approche est de permettre à des IA d’interagir avec des systèmes ne disposant pas d’API dédiée. « Computer Use » s’adapte automatiquement aux modifications des interfaces en temps réel grâce à un raisonnement intégré qui résout les problèmes de manière autonome. Compatible avec les applications de bureau Windows et les navigateurs courants, cette solution s’exécute intégralement sur l’infrastructure hébergée par Microsoft.

Côté sécurité, les Agents IA basés sur Computer Use hérite des sécurités et outils de surveillance de la plateforme Copilot Studio. Et bien évidemment, les données d’entreprise restent confinées dans les limites de votre propre espace Microsoft 365 et ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles.

La mort annoncée de la RPA

Plusieurs scénarios d’utilisation à haute valeur ajoutée sont déjà explorés par Microsoft et ses clients privilégiés ayant déjà accès à la fonctionnalité à commencer par la saisie automatisée de données provenant de sources diverses, la collecte de données de marché pour les équipes marketing, ou encore l’extraction et la saisie automatique des données de facturation dans les systèmes comptables.

« Computer Use » transforme l’approche traditionnelle du RPA en offrant une adaptation en temps réel aux changements d’interface, une simplicité d’utilisation via le langage naturel sans codage nécessaire, et une intelligence intégrée permettant à l’agent de prendre en autonomie des décisions en temps réel dans des environnements complexes. Les utilisateurs bénéficient également d’une visibilité complète sur les activités, incluant captures d’écran et étapes de raisonnement.

Les organisations intéressées peuvent remplir un formulaire pour participer au programme d’accès anticipé. Microsoft prévoit de partager plus d’informations lors de l’événement Microsoft Build en mai 2025.