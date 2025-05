Le spécialiste des solutions SASE ajoute un second niveau à son programme de distribution pour aider les partenaires plus « avancés » à se différencier.

Karl Soderlund, le nouveau directeur channel de Cato Networks, explique à CRN que Cato dispose désormais d’un niveau Starter et d’un niveau Advanced. Ce dernier est destiné aux partenaires qui « se sont appuyés sur l’habilitation, qui fournissent des services supplémentaires et qui génèrent des réservations supplémentaires ».

Le fournisseur israélo-américain propose aussi de nouvelles pistes de spécialisation que les partenaires pourront atteindre en fonction de leur statut de VAR, MSP, fournisseur de services, distributeur ou partenaire de référence.

Cato cherche également à accélérer l’intégration avec une approche de « zéro engagement financier initial ». Karl Soderlund promet des remises plus importantes pour « améliorer la rentabilité des partenaires, mais aussi réduire les cas de tarification non standard et accélérer la conclusion des contrats ».

Avant d’être recruté par Cato en février dernier en remplacement de Frank Rauch, Karl Soderlund a remanié les programmes de partenariat de Zscaler et de Palo Alto Networks.