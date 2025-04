Les partenaires de distribution IT états-uniens constatent déjà des augmentations de prix des fournisseurs et des cycles de vente plus longs. Les prix du matériel augmentent de 10 à 15%, selon une étude menée par Iped, la branche conseil de The Channel Company. Ceux du cloud et des logiciels restent stables pour l’instant mais l’augmentation des coûts d’infrastructure pourrait changer la donne. L’enquête recueille les commentaires d’une cinquantaine de fournisseurs, éditeurs et distributeurs tech sur les effets des tarifs douaniers imposés par l’administration Trump.

De manière générale, les partenaires craignent de réagir de manière excessive aux changements de tarifs, étant donnée la volatilité des prises de décision politique aux Etats-Unis actuellement. Les leaders des canaux de distribution constatent des hausses d’achat à court terme de la part de clients désireux d’éviter les augmentations de prix, mais dans l’ensemble, les cycles de vente s’allongent avec l’indécision des acheteurs.

Dans ce tumulte, la ligne directrice commune des fournisseurs est de répercuter les augmentations sur les clients. Pour maintenir une transparence des prix, les responsables channel interrogé·e·s envisagent de ventiler les lignes tarifaires dans les factures au lieu de majorer les prix de manière générale.

Pour mémoire, Donald Trump a annoncé en début de mois de ce mois d’avril une augmentation générale des droits de douane, de 10% pour la plupart des pays à 145% sur les importations chinoises, avant de suspendre la plupart de ces droits de douane pendant 90 jours, sauf pour la Chine. En retour, la Chine a augmenté les droits de douane sur les importations états-uniennes de 125% à compter du 12 avril. Depuis, Donald Trump a déclaré des exemptions tarifaires, notamment en matière de produits électroniques tels que les smartphones et PC.

Les sociétés sondées déclarent se maintenir en alerte quant aux augmentations des tarifs douaniers et étudier les moyens d’adapter leurs chaînes d’approvisionnement afin d’en minimiser les effets. Elles indiquent également maintenir leurs investissements prévus au premier semestre 2025 mais évaluer les mesures à prendre au second semestre.

« D’ici deux mois, les rayons aux États-Unis pourraient ressembler à ceux de pays du tiers-monde, où les gens vont dans les magasins, mais n’y trouvent que des étagères vides parce que tout le monde attend de voir », confie le patron de Pegatron à l’agence Reuters. Pegatron est l’un des principaux assembleurs taïwanais de produits Apple, mais aussi de PC pour Dell et Microsoft.