Le PDG d’Alphabet, maison-mère de Google, annonce des résultats record au premier trimestre 2025. Selon Sundar Pichai (cf. photo), le chiffre d’affaires trimestriel d’Alphabet s’est élevé à 90,2 milliards de dollars, soit une hausse de 13% par rapport à la même période l’année précédente. Le géant de Mountain View a dégagé un bénéfice net de 34,5 milliards de dollars, en augmentation de 46%. L’action Alphabet s’échangeait à environ 169 dollars par action suite à l’annonce des résultats.

Plus en détails, l’espace de travail Google Cloud a enregistré un chiffre d’affaires de 12,3 milliards de dollars au cours du trimestre (+28% par rapport à l’année précédente) et un revenu d’exploitation de 2,18 milliards de dollars. Le taux de croissance des produits Google Cloud Platform (GCP) de base et d’intelligence artificielle « a été beaucoup plus élevé que la croissance globale du chiffre d’affaires de Google Cloud ».

Le groupe maintient ses prévisions en dépenses d’investissement dans l’IA, soient 75 milliards de dollars contre 50 milliards de dollars l’an précédent.

En dépit de l’incertitude économique, les secteurs de l’assurance, de la vente de détail, de la santé et du tourisme ont fait preuve de vigueur dans les dépenses publicitaires, rapporte le groupe. Cette activité représente 67 milliards de dollars.

Pour autant, Alphabet annonce avoir « modéré le rythme de croissance des rémunérations, consolidé les équipes et réévalué son empreinte immobilière ainsi que la construction et l’utilisation de l’infrastructure technique dans l’ensemble de l’entreprise ». Google persiste à obliger ses effectifs à revenir au bureau au moins trois jours par semaine. Quant aux personnes travaillant sur le modèle d’IA Gemini, elles doivent être présentes au bureau tous les jours et travailler au moins 60 heures par semaine.