Le marché mondial des semi-conducteurs a généré 339,7 milliards de dollars en 2016 indique Gartner, soit une croissance de 1,5% par rapport aux 334,8 milliards de dollars engrangés en 2015. Les 25 principaux fournisseurs mondiaux ont vu en moyenne leurs revenus grimper de 7,9% en un an et pèsent selon le cabinet 75,9% du marché.

« Après un mauvais démarrage en début d’année, caractérisé par une liquidation des stocks, la seconde moitié de 2016 a été alimentée par un réapprovisionnement des stocks, ainsi que par la hausse de la demande et des prix », explique dans un communiqué Adriana Blanco, responsable de recherche au cabinet. « Partout, les revenus du second trimestres étaient supérieurs à ceux du premier semestre, reflétant le renforcement du marché des mémoires, le renouvellement des stocks et la nécessité de constituer des réserves pour l’iPhone 7 et les ventes de fin d’année. »

Intel figure en première position du Top 10, une place qu’il détient depuis un quart de siècle, avec une part de marché de 15,9%. Samsung s’octroie la seconde place pour la 15ème fois consécutive avec 11,8% du marché. Le fabricant qui réalise toutefois la meilleure performance est Broadcom, qui grimpe de 11 places pour s’établir en 5ème position après son acquisition par Avago pour 37 milliards de dollars.

Table 1. Top 10 Semiconductor Vendors by Revenue, Worldwide, 2016 (Millions of Dollars)

2016 Rank 2015 Rank Vendor 2016 Revenue 2016 Market Share (%) 2015 Revenue 2015-2016 Growth (%) 1 1 Intel 53,996 15.9 51,690 4.5 2 2 Samsung Electronics 40,143 11.8 37,852 6.1 3 4 Qualcomm 15,351 4.5 16,079 -4.5 4 3 SK hynix 14,267 4.2 16,374 -12.9 5 16 Broadcom Ltd. (formerly Avago) 13,149 3.9 5,216 152.1 6 5 Micron Technology 12,585 3.7 13,816 -8.9 7 6 Texas Instruments 11,776 3.5 11,533 2.1 8 7 Toshiba 10,051 3.0 9,162 9.7 9 12 NXP 9,170 2.7 6,543 40.1 10 11 MediaTek 8,697 2.6 6,704 29.7 Others 150,499 44.2 159,799 -5.8 Total 339,684 100 334,768 1.5

Source: Gartner (January 2017)

Le début de l’année a été marqué par une surproduction de DRAM et de NAND et par une baisse des prix. Au milieu de l’année ces deux marchés se sont redressés évoluant vers une pénurie et une hausse des prix conséquente. C’est tout particulièrement le cas pour le marché des NAND qui a connu une forte pénurie au second semestre.