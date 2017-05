Sélectionnée par Bpifrance et Business France en compagnie de 17 autres startups en forte croissance, l’éditeur d’une plateforme Big Data Saagie rejoint le programme d’accélération « Impact USA ». Cet dernier a pour objectif de faciliter à ces jeunes pousses leur conquête du marché américain afin de devenir les prochaines licornes françaises. Dans cette optique, le CEO et fondateur de Saagie, Arnaud Muller, part s’installer à San Francisco afin de développer l’entreprise aux USA. Pour le seconder, Jérôme Trédan est promu directeur général de la société. Il avait rejoint le comité de direction de Saagie en septembre 2016 à l’occasion d’une levée de fonds. Il occupait jusqu’à présent le poste de vice-président Ventes & Marketing en charge du développement des ventes, du marketing et des partenariats. Il sera épaulé au sein du comité de direction par la directrice financière Marie Peixoto et par le directeur technique et directeur général adjoint Youen Chené.

« Le projet Saagie est ambitieux : nous voulons créer un champion français à l’international du Big data et de l’intelligence artificielle. La France regorge de talents sur ces sujets, nous avons toutes les cartes en main pour permettre à nos clients d’innover et de repenser leurs métiers. Je suis ravi de participer à cette aventure à ce poste stratégique », commente le nouveau promu dans un communiqué.

Diplômé de Sciences Po Paris en 2001, Jérôme Trédan débute sa carrière dans la finance de marché chez HSBC, puis rejoint le monde du conseil chez Arthur Andersen en tant que consultant dans le domaine de l’externalisation des fonctions comptables et financières. Il passe ensuite 14 ans chez Microsoft sur différents postes ventes et marketing. Il y dirige notamment les groupes produit Windows Client puis Server & Cloud de l’éditeur avant de prendre la responsabilité des ventes et du marketing auprès des PME.