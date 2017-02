Le marché des équipements IT reste porteur et cette dynamique profite à tout l’écosystème : les fournisseurs, les revendeurs et prestataires de services IT, mais également à IT Partners, plus grand salon de la distribution IT (avec 6.000 visiteurs uniques), dont la douzième édition se tiendra les 8 et 9 mars prochain à Disneyland Paris. Son organisateur, Laurent Eydieu, directeur de la division nouvelles technologies de Reed Expositions France, anticipe ainsi une nouvelle croissance de l’ordre de 5% de sa surface d’exposition cette année, même si cette croissance se fait à budget et à nombre d’exposants constants (environ 230 attendus).

Comme chaque année, la plupart des grands acteurs du marché s’y retrouveront, les principaux stands étant, sans surprise, financés par Tech Data, HP, Samsung, Microsoft, Dell, Lenovo, Ingram Micro, Also… Mais si les grandes marques seront bien là, Laurent Eydieu constate que la croissance vient principalement des acteurs du Cloud, de la mobilité, de la convergence ou encore de la sécurité.

Reed Expositions a voulu mettre en avant cette année trois marchés qui lui semblent particulièrement porteurs d’avenir : les objets connectés dédiés aux usages professionnels, la robotique de services et la réalité augmentée. En guise d’illustration, Reed Expositions a fait appel à des représentants emblématiques de ces marchés : Objenious, Hoomano et Augment. Le premier démontrera sur place plusieurs cas d’usage d’objets connectés à usage professionnel (dans les domaines de la sécurité, de la gestion de l’énergie, de l’agriculture…) via le concours des entreprises qui les ont déployés.

Hoomano, intégrateur lyonnais spécialiste de la robotique de services, disposera un robot (Pepper) à l’entrée du salon qui pourra aider les visiteurs à s’orienter et pourra les renseigner. D’autres robots seront visibles sur son stand. Enfin Augment, spécialiste de la augmentée pour les entreprises fournira aux exposants qui le souhaitent des outils permettant aux visiteurs d’obtenir des informations complémentaires directement sur leur smartphone.

Un espace sera également dédié aux technologies d’intégration audiovisuelle en association avec l’IT. Parmi les exposants de cet univers, le VAD FVS, qui présentera une zone smart office de 100 m2 avec des bureaux et des salles de réunion intelligentes, des outils de travail collaboratifs, etc.