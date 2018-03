L’édition 2018 d’IT Partners qui se tiendra à Disneyland Paris les 14 et 15 mars prochain « est soutenue par une tendance très dynamique dans tous les secteurs » indique son organisateur, Laurent Eydieu, directeur de la division nouvelles technologies de Reed Expositions France. « Ce dynamisme est porté par la transformation digitale. Aujourd’hui ce n’est pas de la communication mais une réalité. Les entreprises ont compris que le cloud, la mobilité, l’intelligence artificielle, la convergence IT/télécoms/audiovisuel sont favorables à leur organisation, améliorent la productivité, les échanges et optimisent les ressources », insiste Laurent Eydieu. « Même des technologies comme le printing évoluent. Aujourd’hui nous en sommes plutôt à la dématérialisation qu’à l’impression des documents ».

Cette année, Reed mettra à nouveau en avant à travers des usages concrets les trois marchés jugés particulièrement porteurs que sont la robotique de service, les objets connectés et la réalité virtuelle/augmentée à des fins professionnelles. « Aujourd’hui, avec la convergence les revendeurs se muent de plus en plus en intégrateurs. Nous voulons leur montrer comment leur métier et leurs compétences doivent évoluer pour répondre aux besoins du marché », explique Laurent Eydieu.

Le salon accordera aussi une place à l’audiovisuel au travers de démonstrations réalisées dans une salle de réunion intelligente équipée d’outils de travail collaboratif « L’informatique, les télécoms, l’audiovisuel, tout cela partage aujourd’hui les mêmes tuyaux. »

Les organisateurs annoncent une progression de l’ordre de 10% du nombre de participants. « Nous approchons les 300 entreprises inscrites, parmi lesquels des distributeurs qui accueillent sur leur village des marques officiellement déclarée. On peut ainsi multiplier par deux le nombre de marques présentes », affirme Laurent Eydieu. Parmi les sociétés présentes sous leur propre enseigne on trouve des habitués comme Acer, Dell EMC, Ingram Micro, Lenovo, Microsoft, Lexmark, Samsung, Tech Data, Brother, Trend Micro ou View Sonic mais aussi des nouveaux venus comme Dropbox, Malwarebytes (cybersécurité), SonicWall, OverLand Tandberg ou encore Tiptel.

L’édition 2016 avait accueilli 6.500 participants qualifiés. A une semaine de la tenue du salon, on approche les 7.000 visiteurs pré-enregistrés.