Insight EMEA affiche une lourde perte au premier trimestre. A l’origine de celle-ci : une charge de restructuration et d’indemnités de rupture de 3,5 millions de dollars destinée selon le CEO Ken Lanneck à « corriger l’inefficacité de certains marchés ». Lesdits marchés n’ont pas été précisés.

Le chiffre d’affaires de la zone a cependant grimpé de 9% pour atteindre 330,4 millions de dollars. Après déduction de la charge exceptionnelle, la région affiche une perte de 1,13 million de dollars, contre un bénéfice de 2,72 millions de dollars un an auparavant.

« Nous estimons qu’il est temps de réaligner nos structures de coûts dans certains marchés en fonction du volume d’activités actuel. C’est pourquoi nous avons pris certaines décisions afin de réduire les coûts en enlevant 0,07 dollar du bénéfice par action du premier trimestre, soit un total de 3,5 millions de dollars. Nous n’envisagions pas d’étaler la totalité de ces coûts sur l’ensemble de l’exercice », a expliqué Ken Lanneck lors d’une audioconférence avec les analystes retranscrite par Seeking Alpha. « La croissance des ventes est manifestement bonne – 20% de croissance à taux de change constants – et solide. Mais quelques gros contrats concernant des logiciels et du matériel ont fait baisser la marge brute. Nous avons regardé tout cela et nous nous sommes dit qu’il y avait des problèmes d’efficacité sur un certain nombre de marchés. »

De son côté, la directrice financière, Glynis Bryan, a estimé que les 3,5 millions de dollars engagés seraient remboursés en deux ans, la restructuration permettant d’économiser, selon elle, 2 millions de dollars par an.

Cet impact n’affecte pas trop les résultats consolidés du revendeur. Tiré par la forte croissance du marché américain (+34%), le chiffre d’affaires grimpe de 26% pour atteindre 1,48 milliard de dollars. Le bénéfice net bondit quant à lui de 68% et s’établit à 23,0 millions de dollars, soit 1,6% du chiffre d’affaires.

Pour l’exercice en cours, Insight table sur une croissance de 15 à 18% comparé à 2016. Il prévoit un bénéfice par action de 3,13 dollars.