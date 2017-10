C’est le fruit d’une collaboration entre Google et Eset : les deux entreprises annoncent le lancement de Chrome Cleanup, un outil de détection et de suppression des logiciels potentiellement malveillants s’attaquant au navigateur. Réservé aux utilisateurs opérant sous Windows, il combine la technologie Sandbox de Google et l’outil de détection de l’éditeur slovaque. Après avoir détecté un logiciel potentiellement nuisible, Chrome Cleanup propose à l’utilisateur de supprimer le logiciel. Intégré directement au navigateur, Chrome Cleanup fonctionne en arrière-plan, sans provoquer d’interruption pour l’utilisateur. Ce dernier est simplement averti lorsque le logiciel est supprimé.

« L’utilisation d’internet devrait toujours être une expérience sûre et sans faille pour chacun », explique dans un communiqué le directeur technique d’Eset, Juraj Malcho. « Depuis trois décennies, Eset a développé un certain nombre de solutions de sécurité qui permet aux utilisateurs de profiter de leur technologie et d’atténuer diverses menaces cybernétiques. Chrome Cleanup vise les logiciels non désirés qui peuvent avoir une incidence négative sur l’expérience des usagers d’internet. »