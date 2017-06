Le réseau de partenaires commence à prendre tournure chez Gigamon Europe du Sud. Deux ans après l’arrivée de David Fierobe, recruté précisémment pour structurer l’approche channel, le fournisseur compte une quinzaine de partenaires engagés en France sur l’un des trois niveaux de son programme partenaires (Silver, Gold et Platinum). Etre référencé suppose de certifier des collaborateurs et de s’inscrire dans un plan de développement de la marque. Ses trois principaux partenaires sont Tenedis (produit de la fusion J3Tel-Netquality), Orange (Cyberdéfense et Connectivité & Workspace Services) et Nomios – certifiés respectivement Platinum, Gold et Gold. Les noms des autres partenaires seront dévoilés dans les prochaines semaines à l’occasion de la mise en œuvre officielle de son outil de localisation de partenaires.

On pourra s’étonner de retrouver parmi ces partenaires Nomios, plus investi dans la sécurité que dans la performance et la supervision de réseaux, domaine d’intervention historique de Gigamon. Mais sa présence à ce niveau de partenariat dans le réseau Gigamon n’a rien de fortuit. C’est le résultat de la volonté stratégique de Gigamon depuis trois ans d’étendre son périmètre d’intervention à celui de la sécurité en signant des partenariats stratégiques avec les principaux éditeurs dans ce domaine et en recrutant des intégrateurs capables de porter techniquement ces partenariats chez les clients. L’écosystème de partenaires technologiques Gigamon compte actuellement une quarantaine de marques et s’enrichit régulièrement avec par exemple l’entré récente de Vectra ou de ForeScout. Dans le même temps, Gigamon intègre de plus en plus de fonction de sécurité dans ses solutions, avec par exemple récemment le remplacement du déchiffrement out of band par du déchiffrement SSL inline.