Le cloud profite à SAP, qui prévoit que le nuage représentera 70 à 75% de son chiffre d’affaires en 2020. On n’en est pas encore là mais les souscriptions cloud ont bondi de 33% au cours du deuxième trimestre pour atteindre 340 millions d’euros. Additionnés aux revenus du support cloud, ils ont grimpé de 29% et représentent un total de 932 millions d’euros. Ce qui est plutôt rare, les ventes de logiciels on-premise progressent de 5% pour atteindre 1,09 milliard d’euros. Les revenus récurrents (souscriptions cloud + support cloud et non cloud) atteignent 63% du chiffre d’affaires de l’éditeur allemand. Celui-ci progresse de 9% à 5,78 milliards de dollars. La croissance des revenus en Europe atteint le même niveau de croissance. En revanche, le bénéfice opérationnel chute de 27% à 926 millions d’euros, une situation que SAP attribue notamment à l’augmentation des coûts de restructuration ainsi qu’à des rémunérations à base d’actions. De même, le bénéfice par action chute de 18% à 0,56 euro. Notons encore que le nombre de clients S/4Hana a bondi de plus de 70% en un an pour dépasser le chiffre de 6.300.

« Ce solide trimestre est le dernier d’une huitième année de croissance consistante et profitable. Notre stratégie gagnante est à nouveau validée par l’adoption rapide de S/4Hana et par notre portefeuille complet de solutions cloud », explique dans un communiqué le CEO de l’éditeur, Bill McDermott. « Nous nous attendons à la poursuite de cette dynamique au second semestre et nous confirmons avec confiance nos objectifs annuels. SAP n’a jamais été aussi bien positionné. »

Au cours des six mois écoulés, la firme de Walldorf a généré un flux de trésorerie opérationnel de 3,51 milliards d’euros, en progression de 20% sur un an, et un flux de trésorerie net de 2,90 milliards d’euros, en progression de 15%. En conséquence, la société va racheter pour 500 millions d’action cette année. Une opération qui se fera en plusieurs tranches.