Econocom a acquis l’éditeur de solutions de business intelligence Biboard. « Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe dans le domaine des services analytiques et du big data », explique Econocom dans un communiqué. En juin 2016, la société avait déjà enrichi son offre en devenant intégrateur de l’offre SpotfireTM de l’éditeur californien Tibco Software.

L’offre Biboard collecte et partage les données à tous les niveaux de l’entreprise. Connectée à n’importe quelle base de données, elle permet aux utilisateurs de voir et partager des tableaux de bord à partir d’une simple application web. Adossée aux métiers historiques du groupe, elle permettra notamment de développer de nouveaux services à valeur ajoutée de type Data as a Service : Smart Business, Smart City, Smart Building, Smart Home, Smart Health, etc. C’est également l’occasion pour le groupe d’élargir son audience auprès des directions métiers à qui s’adresse cette solution et de bâtir un catalogue de services complet autour de la data.

La croissance du marché du big data et de l’analytique est estimée par IDC à 12% par an jusqu’en 2020.

« Cette acquisition s’intègre parfaitement dans la stratégie de montée en valeur que le groupe Econocom met en œuvre pour ses clients et s’applique à lui-même », précise dans le communiqué Philippe Debard, directeur général adjoint Services d’Econocom.