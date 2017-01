Microsoft vient de publier des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. A l’issue du second trimestre 2017 clos fin décembre, le chiffre d’affaires GAAP s’établit à 24,09 milliards de dollars, contre 23,8 milliards de dollars un an plus tôt. Le chiffre d’affaires non-GAAP progresse quant à lui de 1,2% à 26,07 milliards de dollars. Les analystes attendaient 25,30 milliards de dollars.

Ces résultats sont dopés par le cloud. Ainsi, les revenus de la division Intelligent Cloud ont augmenté de 8%, à 6,9 milliards de dollars. Les produits issus des serveurs et des services cloud progressent de 12% tandis que le chiffre d’affaires d’Azure bondit de 93%. En revanche, les services aux entreprises associés voient leurs revenus baisser de 4%.

Les revenus de la division Productivity & Business Processes atteignent 7,4 milliards de dollars, soit une progression de 10%. Bostée par Office 365 Commercial (+47%), l’offre Office destinée aux entreprises affiche un chiffre d’affaires en progression de 5%. De même, Office 365 Consumer permet à l’offre Office grand public de bondir de 22%. L’offre Dynamics et les services cloud associés enregistrent une hausse de 7% grâce à Dynamics 365. Notons que Linkedin, consolidé dans les comptes à partir du 8 décembre, apporte une quote-part de 228 millions de dollars au chiffre d’affaires de la division.

En revanche, la division More Personal Computing, qui comprend les revenus commerciaux et OEM de Windows, ainsi que ceux de Bing et de la Xbox, a vu ses revenus reculer de 5% à 11,8 milliards de dollars, et ce malgré la bonne tenue de Windows dans son ensemble qui affiche une progression de son chiffre d’affaires de l’ordre de 5%

Le bénéfice net GAAP s’établit à 5,2 milliards de dollars ou 0,67 dollar par action, contre 5,02 milliards de dollars ou 0,62 dollar par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le revenu par action est de 0,84 dollar, supérieur au 79 cents attendus par Thomson Reuters I/B/E/S.