L’ESN spécialisée dans la gestion du cycle de vie des terminaux et des objets connectés Digitim annonce les nominations de son directeur des opérations et de son directeur commercial. Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement initiée par la société née il y a un peu plus d’un an.

Thierry Lebrun, est nommé directeur des opérations. À ce poste, il jouera un rôle-clé dans la bonne conduite des opérations réalisées par la société et travaille en étroite collaboration avec la direction générale et la direction commerciale. Il occupe une place centrale dans la gouvernance de l’entreprise et contribue majoritairement à la satisfaction client dans la personnalisation et le déploiement des terminaux mobiles en entreprise. Pour mener à bien sa mission, il s’appuie sur une bonne expérience professionnelle dans l’industrie du digital. Il a notamment occupé différents postes à dominante technique dans des sociétés comme Sonovision-itep, Groupe, Site, Axiome Solutions, FISI Logiciels Médicaux, Facility Télécom et Digital4Business.

Antoine Maurice, prend quant à lui la direction commerciale de l’entreprise. Il est chargé de définir la stratégie commerciale en lien avec la direction générale et de la mettre en œuvre transversalement avec les équipes opérationnelles de Digitim. Il gère les ventes directes mais aussi la relation avec les partenaires de la société. Au-delà de ces éléments, il est chargé de faire évoluer l’offre marketing au contact des clients. Antoine Maurice a commencé sa carrière chez Econocom avant de fonder l’agence Free Clover Agency puis d’intégrer CHG-Meridian.

« Nous sommes fiers d’accueillir Thierry et Antoine qui vont nous permettre d’accélérer notre croissance et d’offrir à nos clients une qualité de service de haut niveau. Nous allons renforcer nos investissements pour commercialiser nos innovations et diffuser largement une offre globale qui positionne la mobilité comme un axe de développement stratégique pour l’ensemble des entreprises », indique dans un communiqué le fondateur de la société, Thierry Davigny.