Digitim, le seul « pure player » français des services de téléphonie mobile BtoB, réalise un premier tour de table de 1,5 million d’euros auprès de Generis Capital Partners pour renforcer sa position de leader sur son marché.

Grâce à son site de production et d’implémentation, et à son équipe de « digicoachs », la société a su fortement se démarquer et industrialiser de bout en bout la gestion des flottes mobiles de ses clients (tablettes et smartphones.) Les clients de Digitim peuvent ainsi bénéficier d’un très haut niveau de service et de personnalisation et d’un support de proximité sur toute la France, notamment au travers de l’offre Digismart. Créée il y a trois ans, la société réunit 44 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros en 2018.

Fort de ce nouvel apport de capital, Digitim compte d’une part compléter ses équipes d’experts (ouverture d’une quinzaine de postes), renforcer ses capacités d’investissement et développer de nombreuses innovations dans les services managés autour des produits de mobilité. Digitim va donc fortement accélérer sa croissance et se développer en France en direct et au travers de son réseau de partenaires mais également à l’international grâce au rôle que la société occupe au sein de l’alliance GEMA (Global Enterprise Mobility Alliance).

Thierry Davigny, Fondateur et Président de Digitim, précise : « Nous sommes fiers d’avoir pu mener à bien cette opération et d’accueillir le fonds d’investissement Generis Capital Partners dans notre capital. Plus qu’un partenaire financier, l’équipe de Generis Capital Partners a su comprendre la nature du projet et l’approche unique que nous affichons sur le marché des services managés autour des produits de mobilité. Nous bénéficions donc de tous les prérequis nécessaires pour mener à bien notre nouvelle stratégie de développement et lancer un cycle de croissance soutenue en répondant efficacement aux nouveaux usages mobiles au sein des entreprises et des structures publiques. »