La plateforme de cloud hybride Enterprise Hybrid Cloud (EHC) de Dell-EMC sera bientôt disponible sur les appliances VxRail du constructeur. Baptisée Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud (ECH) cette nouvelle offre d’infrastructures hyperconvergées intégrées et flexibles est destinée aux grosses PME (de 200 à 1.000 VM) afin, explique le fabricant, de mieux gérer leurs besoins en matière de services de cloud hybride au fur et à mesure qu’ils évoluent.

« De plus en plus d’entreprises adoptent des solutions de cloud hybride et nous demandent de simplifier la mise en place et la gestion de ces environnements, ce qui implique inévitablement plusieurs modèles de cloud, de technologies cross-cloud ​​et une combinaison de cloud sur site et à distance », explique dans un communiqué Chad Sakac, président de la division Dell EMC Converged Platforms and Solutions. « L’infrastructure hyperconvergée a prouvé rapidement son efficacité pour les charges de travail importantes du datacenter et répond aux besoins de la partie on premise du cloud hybride. Ajouter nos appliances VxRail en tant qu’option d’infrastructure à Dell EMC Hybrid Cloud nous aide à simplifier le cloud hybride pour les entreprises plus petites, et donc pour une fraction plus importante de notre clientèle. »

Le document ne donne pas d’indication de prix. Selon CRN, il faut toutefois compter 1,25 million de dollars pour une configuration avec 4 appliances VxRail P470, les logiciels ad hoc et les services de cycle de vie. Une version tout flash, basée dans ce cas sur des appliances VxRail P470F, coûte un peu plus cher.