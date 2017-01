Computacenter vient de publier ses résultats préliminaires pour l’exercice clos le 31 décembre dernier. On y apprend notamment que la filiale française a encore enregistré un recul de 10% de ses facturations, pour revenir à environ 493 M€. En deux ans, Computacenter a ainsi perdu pas moins de 16% de ses revenus, soit 90 M€.

Les services, qui avaient beaucoup souffert en 2015, n’ont cédé que 3% cette année (soit environ 84,2 M€). En revanche, les produits reculent de 11% (soit environ 410 M€).

Le groupe Computacenter affiche toutefois des résultats satisfaisants, en partie grâce au recul de la livre face à l’euro. Ainsi, alors que ses revenus sont restés stables d’une année sur l’autre en monnaie constante, le groupe voit ses revenus progresser de 6% en livres (soit 3,23 Md£), grâce notamment à la croissance de 3% de l’Allemagne et malgré le recul de 1% de ses ventes au Royaume-Uni.

Le groupe indique dans son communiqué être satisfait des progrès réalisés en France et qu’il espère y maintenir sa position sur l’exercice en course, sans plus de précision. Dans un communiqué séparé s’adressant à la presse française, Lieven Bergmans, directeur général France, déclare que « la performance financière de l’entité française dépasse les attentes du management et [que la filiale française a] de belles perspectives pour 2017 ».