Le marché du cloud public devrait poursuivre sa progression cette année et atteindre 246,8 milliards de dollars selon Gartner, soit une croissance de 18% sur un an. La plus forte hausse (36,8%) sera enregistrée par l’IaaS qui générera 34 ,6 milliards de dollars. Autre moteur du cloud public, le SaaS devrait générer 46,3 milliards de dollars (+20,1%). « L’ensemble du marché mondial du cloud public est entré dans une période de stabilisation, son taux de croissance culminant à 18% en 2017 avant de décroître au cours des prochaines années », explique dans un communiqué Sid Nag, directeur de recherche au cabinet d’études. « Bien que certaines organisations doivent encore déterminer où se positionne le cloud dans leur stratégie informatique globale, les efforts nécessaires pour optimiser les coûts et pour réussir le changement seront très favorables à l’externalisation de l’IT. Gartner prévoit que d’ici 2020, les stratégies d’adoption du cloud auront un impact sur plus de la moitié des contrats d’externalisation. » « Les entreprises sont sensibles à la valeur multidimensionnelle des services cloud, qui inclut des avantages tels que l’agilité, l’évolutivité, la baisse des coûts, l’innovation et la croissance de l’activité », ajoute Sid Nage. « Bien que toutes les décisions d’externaliser ne conduisent pas automatiquement à une migration vers le cloud, les clients intègrent le « cloud first » dans leurs décisions, lequel permet un retour sur investissement plus rapide grâce à la rapidité de sa mise en œuvre. »

Selon lui, grâce à la plus grande maturité de l’offre, notamment en matière de gestion du capital humain et de la relation client, grâce aussi à la croissance des achats d’applications financières, le marché du SaaS ne connaîtra qu’un léger tassement de sa croissance au cours des prochaines années. En revanche, l’accroissement des charges de travail intensives engendré notamment par l’intelligence artificielle, l’analytique et l’internet des objets, de même que le succès du PaaS, entraîneront une forte croissance de l’IaaS.

Sur un plan régional, bien que naissant et donc en retard sur les marchés européen et nord-américain, le marché chinois devrait entretenir la croissance du cloud public au cours des prochaines années.

Worldwide Public Cloud Services Forecast (Millions of Dollars)

2016 2017 2018 2019 2020 Cloud Business Process Services (BPaaS) 40,812 43,772 47,556 51,652 56,176 Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 7,169 8,851 10,616 12,580 14,798 Cloud Application Services (SaaS) 38,567 46,331 55,143 64,870 75,734 Cloud Management and Security Services 7,150 8,768 10,427 12,159 14,004 Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 25,290 34,603 45,559 57,897 71,552 Cloud Advertising 90,257 104,516 118,520 133,566 151,091 Total Market 209,244 246,841 287,820 332,723 383,355

Source: Gartner (February 2017)