Alors qu’une grande partie des activités du grossiste a été récemment cédée à Synnex, le CEO de Westcon-Comstor, Dolph Westerbos, s’en va. C’est le troisième haut dirigeant de l’entreprise après Cathy Jessup (CFO) et Allan Taylor (responsable du channel), à quitter la société depuis l’annonce de la vente des activités américaines et d’une participation de 10% dans les activités EMEA et APAC à Synnex pour 800 millions de dollars.

Entré chez Westcom-Comstor en 2013, Dolph Westerbos rejoint son pays natal, les Pays-Bas, où il va prendre le 1er novembre prochain la tête de Staples Solutions. Basé à Amsterdam, Staples Solutions est issu de la cession cet été des activités européennes du distributeur de fournitures de bureau au fonds d’investissement Sycamore Partners pour 6,9 milliards de dollars.

Commentant l’arrivée de Dolph Westerbos, le président de Staples Solutions (et ancien président et CEO de Volvo) Olof Persson a indiqué dans un communiqué qu’en tant que CEO : « Dolph va renforcer la position de leader de Staples Solutions dans la fourniture de produits, services et solutions aux petites, moyennes et grandes entreprises ». « Avec plus de 15 ans d’expérience en tant que CEO et de dirigeant exécutif, Dolph a un solide bilan de transformations complexes, à grande échelle et profitables réussies dans les organisations les plus performantes », a-t-il ajouté.